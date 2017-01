Plus d'infos sur le spectacle Cabaret Le Plateau D'argent à Vix

Le spectacle Cabaret Le Plateau D'argent a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Vix 2017.

Billet valable jusqu'au 30 juin 2017. Réservation obligatoire au numéro indiqué sur votre billet (selon disponibilité ), hors soirées spéciales, 25, 31 décembre et 14 février.CABARET LE PLATEAU D'ARGENTUne magnifique alchimie entre des artistes venus de milieux différents...danseurs, chanteurs, dessinateur sur sable, jongleur, trapéziste, équilibriste ... Un spectacle qui allie le music-hall et les arts du cirque...Une scène centrale...Une originalité que vous ne trouverez nulle part ailleurs...Dégustation d'un somptueux repas animé autour de la scène centrale, dans un cadre digne des plus beaux cabarets parisiens. Puis découvrez la revue... danseuses, danseurs, plumes et paillettes, humour, arts du cirque, numéros internationaux, qui ravira un public de 7 à 77 ans.DEJEUNER-SPECTACLECARRE ARGENT 59 euros formule tout compris (boissons, apéritif, vin rouge, café)12H30-12H45 Accueil/apéritif 12H45-14H15 Repas animé 14H15-14H30 Pause 14H30-16H30 Revue cabaret MENU Cocktail du Plateau d'Argent et ses amuse-bouches --- Mousseline de saumon aux petits légumes Crème de ciboulette --- Jambonnette de dinde confite Gratin dauphinois, petits légumes --- Fromage sur lie de salade et sa crème de vinaigre balsamique --- Dessert gourmand--- Café 1/4 de vin rouge par personne DÎNER SPECTACLE: 19H30-20H00 Accueil/apéritif 20H00-22H00 Repas animé 22H00-22H30 Pause 22H30-00H30 Revue cabaret59 euros formule hors boisson CARRE BRONZE69 euros formule tout compris (Cocktail de bienvenue, 1/4 de vin rouge, café) CARRE ARGENT77 euros (groupes seulement)formule tout compris (Cocktail de bienvenue, verre de vin blanc, 1/4 de vin rouge, café, mousseux) CARRE OR99 euros formule VIP PLATINE (emplacement préférenciel autour de la scène centrale) (Cocktail de bienvenue, verre de vin blanc Moelleux, 1/4 vin rouge, café, coupe de champagne) MENU Médaillon de foie gras de canard, et son chutneyFleur de sel --- Confit de canard, Gratin dauphinois et petits légumes --- Fromage sur lie de salade et sa vinaigrette balsamique --- Dessert TARIF ENFANT (1 de 12 ans)39€ pour le déjeuner ou le dînerL'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.