Plus d'infos sur le spectacle Revue La Belle Entree - Saison 6 à Saint Andre Goule d'Oie

Le spectacle Revue La Belle Entree - Saison 6 a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Saint Andre Goule d'Oie 2017.

Valable du 15/10/16 au 14/10/17 - Réservation impérative - Tous les samedis soir et 2 vendredis par mois. Déjeuner selon calendrier

Dîner :Tous les samedis et 2 vendredis par mois de 19h30 à 1h du matinDéjeuner :Selon le calendrier du cabaret de 12h à 16h30Hors 24, 31 décembre et 14 février.La Belle Entrée, le premier Music-Hall de Vendée vous accueille pour un dîner -spectacle digne des plus grandes salles parisiennes. Venez vivre d'inoubliables instants d'exception dans un cadre enchanteur.Réservation impérative au numéro de téléphone inscrit sur votre billet.Menu "Marlène" : Côté Terre ou Côté Mer : Catégorie 1 : 94 € Apéritif au choix*****EntréeFoie gras, marmelade de griottes, toast grillé et fleur de sel*****Plat Pavé de Boeuf Mariné sauce Béarnaise (Côté Terre)Pommes de terre grenaille et tomateou Dos de Cabillaud sauce Hollandaise (Côté Mer)Riz Basmati et tomate*****fromageMesclun de salade, Brie, Emmental et Chèvre*****DessertNougat Glacé coulis de framboises*****Café*****1 Bouteille de 75 cl de Rouge Graves 2008 ou Vin Blanc pour 2 pers.*****1 Coupe de Champagne Louis ConstantMenu "Joséphine" : catégorie 2 : 74€ Cocktail La Belle Entrée (12cl.)*****EntréeTartare de Saint-Jacques aux agrumes*****PlatCuisse de Canette farcie aux écorces d'oranges, sauce Cointreau Purée de patate douce et duo de courgettes*****FromageMesclun de salade, Brie et Emmental*****DessertFondant chocolat coeur coulant, sauce caramel beurre salé *****Café *****1 Bouteille de 75cl de Bordeaux Rouge ou Vin Blanc pour 2 pers. *****1 Coupe de Saumur Brut "Les petites bulles" (12cl.)Menu "Line" : Catégorie 3 : 54€Cocktail La Belle Entrée (12cl.) *****EntréeTerrine de pigeon au foie gras et griottes, salade vendéenne*****PlatMini rôti de poulet fermier farci aux épices et raisons, sauce girollesPomme maxime et mélange de légumes racines*****FromageMesclun de salade, Brie et Emmental*****Dessert Tarte Tatin Caramel et et sa crème chantilly*****Café *****+ 1 pichet de vin de pays "Les Cayolles"(50cl.pour 2 pers.) Menu "Diablotin" : Catégorie 4 : 30 € Menu enfant (-12 ans) Terrine de Campagne et Jambon*****Mini rôti de poulet fermier farci, sauce girolles, pomme maxime et mélange de légumes racines*****Brie et salade*****Pavé chocolat + 1 boisson soft au choix (25cl)*****Menu Cabriole : Catégorie 5 : 38€Café Gourmand + spectacle à partir de 21h15Informations pratiques :Arrivée à 19h30. Accés handicapés. Parking.A 7km de la sortie d'autoroute des Essarts