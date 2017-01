Plus d'infos sur le spectacle Le siffleur et son quator à Pouzauges

Le Siffleur Spectacle humoristique singulier, musical et poétique (de Fred RADIX)

Il fallait l'inventer : le Siffleur ose tout, donne vie à un spectacle virtuose et propose un spectacle ovni, entre humour décalé, conférence burlesque et maîtrise du sifflet, cassant ainsi les codes pourtant bien solides de la musique classique.

Historien déjanté, il est soucieux de faire rayonner cette culture méconnue au plus grand nombre et pose la musique sifflée comme un style à part entière. Avec force anecdotes, anachronismes et interaction avec le public, son humour absurde et décalé fait mouche à chaque fois.

Accompagné, pour l'occasion de l'Orchestre régional de Normandie , il interprète - en sifflant bien sûr - les plus beaux airs de la musique classique, de Mozart à Bizet en passant par Schubert et Satie et quelques incontournables mélodies de musiques de films.

Un spectacle humoristique, singulier, musical et poétique bref... l'un des spectacles les plus réjouissants du moment !

"Un récital désinvolte et drôle, interprété par un virtuose de la glotte » (TT) Télérama

"Une virtuosité non exempte d'autodérision" Le Canard Enchainé

"Aussi drôle que techniquement renversant, un Artiste Philharmonique !" Le Dauphiné

"Un spectacle original entre maitrise du sifflet, humour décalé et conférence burlesque" Le Progrès

