Plus d'infos sur le spectacle Jarry Atypique à Pouzauges

Avec « Atypique », Jarry a trouvé un titre de spectacle qui lui va comme un gant. Déjà remarqué lors de ses passages télévisés, notamment dans « Vivement Dimanche », l'humoriste va vous catapulter bien au-delà d'un one man show classique. Son histoire rondement menée tourne autour de sa recherche d'emploi. L'occasion pour cet artiste à l'imagination foisonnante de dépeindre ses expériences professionnelles, toutes plus loufoques les unes que les autres. A vous de juger, Jarry a notamment été caissier, membre du GIGN ainsi que... majorette ! Avec sa sensibilité débordante ainsi que sa gestuelle et son sens du rythme bien à lui, ce trublion bouscule les idées reçues et présente un premier spectacle solo mené tambour battant.

Une découverte à ne pas manquer !

Site web : http://www.echiquier-paysdepouzauges.fr/

Infos réservation :

Renseignements et réservations auprès de L'Echiquier : 02 51 61 46 10 ou billetterie.echiquier@paysdepouzauges.fr