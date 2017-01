Plus d'infos sur le spectacle 24H de la vie d'une femme à Pouzauges

D'Eric-Emmanuel Schmitt, Stefan Zweig

Mis en scène par Steve Suissa, Stéphanie Froeliger

Une femme rangée traîne son ennui dans les casinos. A Monaco, elle rencontre un jeune homme qu'elle décide de sauver du jeu.

Du moins le croit-elle... Vertige et confusion des sentiments... Jusqu'où la passion nous conduit-elle ? Chacun se reconnaîtra dans ce chef-d'oeuvre.

Jamais Zweig n'a montré, avec autant d'intensité, la personne inconnue qui se tapit au fond de nous, et qui attend son heure... Un voyage fascinant dans la complexité humaine.

"Comprendre. Comprendre sans juger. Telle fut l'obsession de Stefan Zweig. Et telle fut sa réussite, puisque, un siècle plus tard, on le lit davantage qu'en son temps." Eric-Emmanuel Schmitt

