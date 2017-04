Plus d'infos sur le spectacle Trio Désencadré à Saint Jean de Monts

Spectacle à partir de 3 ans.

Remarqué lors du Festival Mondial de Charleville-Mézières, ce spectacle vous propose la rencontre de trois cultures, la fusion de trois arts (peinture, musique et marionnettes). Entrez dans notre musée imaginaire, pour une promenade ludique et poétique au coeur de trois tableaux : Marc Chagall, Paul Klee et Annie Rouxel peignent la musique de manières bien différentes...

Destiné aux enfants à partir de 3 ans, ce spectacle est à découvrir également en famille !

Site web : http://www.malle-theatre.com