Plus d'infos sur le spectacle Le nez en l'air... Monsieur Calder ! à Saint Jean de Monts

Spectacle à partir de 3 ans.

Un établi, des outils et un gros soufflet de forge... Le sculpteur de notre histoire, poète et ferronnier, travaille entouré des ses créations : girouettes, moulins à vent, hélices en tous genres et sculptures de métal animées par le vent. Jeu de formes et de couleurs, jeu d'équilibre et de mouvement, avec en pointillé des clins d'oeil à l'oeuvre d'Alexander Calder et ses célèbres mobiles.

Voici un spectacle jeune public, sensible et poétique, aussi léger que l'air !

Site web : http://www.malle-theatre.com