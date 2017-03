Plus d'infos sur le spectacle T'choupi Fait Danser L'alphabet à Mouilleron le Captif

CHEYENNE PRODUCTIONS (Lic 3143386), présente en accord avec ROBIN PRODUCTION et LES ARMATEURS ce spectacle avec France Télévisions Distribution

D'après le personnage et l'univers de T'choupi créés par Thierry CourtinMise en scène de Caroline DuffauTextes : Caroline Duffau et Philippe GuerreiroAprès le succès de T'Choupi fait son spectacle, nous retrouvons le célèbre personnage de Thierry Courtin dans un nouveau spectacle musical, T'Choupi fait danser l'alphabet.Bravant leur courage, T'Choupi accompagné de Lalou et Pilou décident d'aller sauver Doudou oublié dans la classe. Mais... Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Les lettres du tableau se mettent à danser avec les dessins !Sous l'oeil complice et bienveillant des parents et de la maitresse, T'Choupi et ses amis vont partager avec le public la découverte de l'alphabet en dansant sur de nouvelles chansons originales. A la recherche des lettres du monde entier, le héros des tout-petits nous emmène en Egypte, sur les traces des Incas et même dans l'espace !En fait, c'est génial l'école !Reservation P.M.R. : 02.47.49.80.03Pack Famille à 100 € soit la place à 25 € : exclusivement réservé pour l'achat de 2 adultes + 2 enfants ( catégorie client groupe ), donc 4 places à sélectionner. Une vérification sera effectuée lors du contrôle à l'entrée de la salle.