Plus d'infos sur l'exposition Oh apidés, en vol dans le monde des abeilles sauvages à La Roche sur Yon

Bienvenue dans un monde bourdonnant et coloré, celui des abeilles sauvages ! Un monde bien peu connu et pourtant, elles sont une multitude affairées à butiner et polliniser en toute discrétion.

Les photographies inédites d'Erwan Balança, et le travail du Lycée Nature et du CVFSE/Oniris, illustrent la diversité des abeilles et bourdons qui nous entourent. Ces prises de vues nous entraînent d'une fleur à l'autre, au plus près de la collecte de nectar et de pollen.

Une fois familiarisés avec les abeilles sauvages, par les photographies et les collections d'étude, petits et grands visiteurs pourront jouer à les identifier, découvrir leur vie, leur rôle et les études en cours.

Site web : http://www.beautour-paysdelaloire.fr/

Infos réservation :

contact@beautour-paysdelaloire.fr / 02 51 24 32 40