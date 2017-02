Plus d'infos sur le spectacle Soif à Pouzauges

La nuit, un public et une femme seule, elle déroule le fil de sa vie et danse. Hellen Miller revient en arrière, dans le passé qu'elle n'a jamais révélé à personne. La nuit, elle a le droit de ne pars être vivante. Le droit de ne pas faire semblant. La nuit, Hellen rejoint les autres..., celles qui n'ont pas survécu pour pouvoir dire et tout raconter, pour sauver le monde avec des mots. Mais Hellen a survécu, elle est revenue de "là-bas" et n'a rien dit... peut-être cette nuit.

Site web : http://www.echiquier-paysdepouzauges.fr/

Infos réservation :

Renseignements et réservations auprès de L'Echiquier : 02 51 61 46 10 ou billetterie.echiquier@paysdepouzauges.fr