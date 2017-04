Plus d'infos sur le concert Kyle Eastwood, Time pieces à Pouzauges

Kyle Eastwood - Basse et contrebasse

Andrew McCormack - Piano

Chris Higginbottom - Batterie

Quentin Collins - Trompette

Brandon Allen - Saxophone

Chez les Eastwood bercés par le Monterey Jazz Festival, le jazz est une histoire de famille. Fils de Clint, le bassiste et contrebassiste américain Kyle Eastwood s'est rapidement fait un prénom dans la planète musique en signant des musiques de film et des compositions basées sur les racines du jazz. Des musiques qui résonnent avec swing et groove aux harmoniques funk tant l'artiste aime additionner « différentes saveurs ».

Avec Timepieces, il revisite quelques grands standards du jazz des années 60 (Dolphin Dance d'Herbie Hancock et Blowin' The Blues Away d'Horacre Silver), et signe des compositions très inspirées, renouant avec classe à l'esprit de cette époque. Kyle Eastwood propose ici un album riche, personnel et séduisant, toujours accompagné de la même formation, de jeunes anglais talentueux et un batteur cubain qui leur insuffle une impeccable pulsation.

Tout en élégance mélodique et en groove soutenu, le quintet transporte le public au coeur d'un songbook moderne du jazz d'aujourd'hui.

Site web : http://www.echiquier-paysdepouzauges.fr/

Infos réservation :

Renseignements et réservations auprès de L'Echiquier : 02 51 61 46 10 ou billetterie.echiquier@paysdepouzauges.fr