Plus d'infos sur le concert Patrick Sebastien à Mouilleron le Captif

AZ PROD (3-1024633) présente ce spectacle.

Un dernier spectacle totalement dédié à l'imitation pour boucler la boucle. Patrick Sébastien a fait ses premières imitations en amateur au début des années 70, avant de devenir une référence en la matière. Quarante ans plus tard il a décidé de faire un dernier tour de piste. Après avoir abandonné pendant quinze ans le show uniquement consacré à la parodie pour se consacrer à sa carrière de chanteur festif et d'animateur incontournable, il a décidé de retourner à ses premières amours pour le bonheur des nostalgiques et la surprise des plus jeunes qui ne l'ont pas connu dans son talent le plus personnel. Entre ses imitations traditionnelles et de nouvelles trouvailles, accompagné de cinq musiciens, il a choisi de dire adieu à cet art qui l'a rendu célèbre. Entre rire, tendresse, souvenirs, actualité brulante, l'homme aux cents visages offre là une dernière pirouette à ne surtout pas manquer. Réservations PMR : 02.47.31.00.94