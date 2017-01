Plus d'infos sur le concert The Temperance Movement à La Roche sur Yon

THE TEMPERANCE MOVEMENTPhil Campbell, Luke Potashnick, Paul Sayer, Nick Fyffe et Damon Wilson créent THE TEMPERANCE MOVEMENT fin 2011 à Londres. Suivent rapidement une tournée à guichets fermés au Royaume-Uni et un premier album éponyme en 2013, classé douzième aux charts britanniques en seulement trois mois. Récompensés comme « Meilleur Nouveau Groupe » par le Classic Rock Magazine, le groupe fêtera ce nouveau titre sur la route à l'occasion d'une tournée américaine aux côtés des Rolling Stones. Le 15 janvier 2016, The Temperance Movement ont sorti White Bear, un deuxième album tout aussi énergique que le premier mais enrichi par l'expérience des dernières années. Avec 10 nouveaux morceaux sous tension, ce nouvel album marque une nouvelle étape artistique du groupe.