Plus d'infos sur le concert Las Aves à La Roche sur Yon

Le concert est reporté au 17 mars 2017.

Les billets restent valables, les remboursements sont acceptés jusqu'au 25 février 2017.

Explosive comme un bâton de dynamite, la pop de Las Aves, résurrection vigoureuse de The Dodoz (passé au Fuzz'Yon en 2013) s'apprête à inonder l'hexagone avant de s'attaquer à l'international ! Le trio toulousain puise autant dans le r'n'b que la synth-pop, dans l'exubérance créative du hip-hop que l'académisme de la pop. Dans leur premier album Die in Shangaï (sorti en mai 2016) se confondent la nonchalance des meilleurs titres de M.I.A. et l'urgence apocalyptique de Crystal Castles ! Encore un nouvel exemple de cette génération qui s'approprie avec une aisance folle les codes du mainstream transformant des hits de 3 minutes en hymne à l'art global (visuel, musical et aventureux). Leurs prestations scéniques bousculent l'auditoire tel un tsunami d'énergie : on vous aura prévenu !

Date : samedi 11 février 2017 au vendredi 17 mars 2017

