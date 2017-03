Plus d'infos sur le concert Faada Freddy à Fontenay le Comte

FAADA FREDDY

Café-Concert - MUSIQUE

Dimanche 12 mars - 18h30

Et si, le temps d'une soirée, l'espace culturel se transformait en café-concert afin de vous faire découvrir un groupe soul a cappella. Faada Freddy est un phénomène. Ses concerts sont une expérience à vivre tant il sait créer une ambiance avec le public. Une transe scénique contagieuse pour notre plus grand bonheur ! Sa musique est un subtil mélange des harmonies vocales d'un Bobby McFerrin, de mélodies pop et de sonorités soul, sans autre instrument que la voix et les percussions corporelles. Ne ratez pas cet artiste hors norme, nommé victoires de la musique 2016, catégorie « Révélation scène » !

Réservez vos places de concert pour : FAADA FREDDY - ESPACE CULTUREL RENE CASSIN - LA GARE

Le prix des places est compris entre : 9.80 et 16.80 ?

