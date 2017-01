Plus d'infos sur le spectacle Messmer à Mouilleron le Captif

Messmer, Le Fascinateur, vous fait vivre une expérience interactive unique à partager, pleine d'humour et d'émotions fortes.

A l'aide des techniques d'hypnose, de transfert d'énergie et de magnétisme, il invite le spectateur à entrer dans son laboratoire intemporel et expérimental pour d'incroyables aventures aux confins du subconscient, sans aucun trucage.

Par sa force bienveillante, il vous fera vivre une expérience délirante et mystérieuse à travers les époques, l'espace et le monde.